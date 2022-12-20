Hüda-Par'dan iktidara dikkat çeken çağrı: Çocuğuna bakan annelerin emekli olmalarını sağlayın

Partisinin 10. kuruluş yıldönümünde konuşan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çocuğuna bakan ev kadınlarına emeklilik hakkı için iktidara çağrıda bulundu. Yapıcıoğlu, "Çocuklarına bakıcı tutanlara verdiğiniz desteği kendi çocuğuna bakan annelerden esirgemeyin. Onlara sigorta primi desteği verin ve emekli olmalarını sağlayın. En az 25 yıl evli kalanlara emekli aylığı bağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri getirin" ifadelerini kullandı.

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin 10'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen kutlama programında konuştu. Asgari ücret, başörtüsü kapsamında anayasa değişikliği, ekonomi konularında açıklamalarda bulunan Zekeriya Yapıcıoğlu'dan iktidara dikkat çeken bir çağrı geldi.

"ANNELER İÇİN DE EMEKLİLİK HAKKI GETİRİN"

Çocuklarına bakan ev kadınlarına emeklilik hakkı getirilmesini isteyen Yapıcıoğlu, "Huzurlarınızda hükümete çağrımızı bir daha yineliyoruz: Aileyi korumak, evliliği teşvik ve anneliğe hak ettiği değeri vermek için adımlar atın. Dünyanın en zor ve değerli işlerinden birini yapan anneler için de emeklilik hakkı getirin. Çocuklarına bakıcı tutanlara verdiğiniz desteği kendi çocuğuna bakan annelerden esirgemeyin. Onlara sigorta primi desteği verin ve emekli olmalarını sağlayın. En az 25 yıl evli kalanlara emekli aylığı bağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri getirin. 15-20 yıl evli kalmış olanların varsa anne veya babalarından kalan emekli aylıklarını almaları için boşanma şartı getirerek yuvalara bir darbe daha vurmayın." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN TANIMINA İŞÇİNİN AİLESİ DE DAHİL EDİLMELİ"

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Asgari ücret vergiden arındırılıncaya kadar on yıl boyunca sürekli bu hususu dile getirdik, nihayet bir yıl önce bu da gerçekleşti. Asgari ücretle ilgili ısrarlı bir talebimiz daha var ve o konuda da sonuç alıncaya kadar ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Nedir o? Asgari ücretin tanımına işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de dâhil edilmesi. Bağcıyı dövmek yerine üzüm yemek derdinde olduk. Bu tavrımız ile gündeme getirdiğimiz pek çok meselede hükümete yol gösterdik, adım atmasına vesile olduk. Mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uyarılarımız 9 yıl sonra da olsa makes buldu.

"TESETTÜRE ANAYASAL GÜVENCE TALEBİMİZ DE İNŞALLAH YERİNE GELECEK"

Hâlâ bütün sapıklıklar ve zina serbest ama genç yaşında evlendiği için mağduriyet yaşayanların sesi duyulmadı. Ailenin korunması ve tanımı ile ilgili anayasa değişikliği için hazırlıklar yapıldı ve meclise sunuldu. Keza tesettüre anayasal güvence talebimiz de inşallah yerine gelecek.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA HİÇBİR MAAŞ OLMAMALIDIR"

Emeklilerin hali daha da perişandır. Açlık sınırının yarısının bile altına düştü bazı emeklilerin maaşı. Açlık sınırının altında hiçbir ücret, hiçbir maaş olmamalıdır. 2000 öncesi ve sonrasında emekli olanlar arasındaki farkın azalması için emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. 10 yıldır insanların refahını artırmayan ithalat ve inşaat ile büyüme bir şey ifade etmez…Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümek gerekir. Faiz bunların düşmanıdır, faiz sitemi terkedilmelidir diyoruz. Yüksek cari açık ve borçlanma nedeniyle ekonomi kırılgan hale geliyor. Bu durum sürdürülebilir değil. İsrafı, yolsuzlukları durdurun; borçlanmaktan vazgeçin diyoruz.

"ÜLKE DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIDIR"

Stratejik öneme sahip ürün, mal ve hizmetlerin üretilmesi teşvik edilmelidir. Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan üretim mallarını yerli imkânlarla üretebilecek yeterliliğe sahip olmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ülke, gerek sanayi gerekse tarım ürünleri açısından dışa bağımlılıktan kurtulmalıdır. Temel ihtiyaç maddeleri vergiden arındırılmalıdır. En alt gelir dilimindeki fakir insanlar ve açlık sınırının altında gelire sahip olanlar için ailedeki fert başına kanunla belirlenecek miktarda su, elektrik ve yakacak ücretsiz olmalıdır.

"KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ ÇOK ZOR DEĞİL"

Mesela memleketin en temel meselelerinden biri olan Kürt meselesinin çözümü konusunda da sesimize kulak verin. Çözümü çok zor değildir. Peki, nedir çözüm? Çözüm adaleti yeniden tesis etmektir. Huzuru temin etmek istiyorsanız, adaleti yeniden tesis etmek zorundasınız. Kendinize istediğinizi, kardeşim dediklerinize de isteyeceksiniz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi kardeşlerinize de yapmayacaksınız. Meşru hakları hiçbir pazarlığa girişmeden iade edeceksiniz. Mesela anadilde eğitim hakkını tanımak hususunda ayak diremekten vazgeçin."