Üye Girişi
Haberler

Ünlü bankalardan Merkez Bankası yorumu: Politika değişmeyecek ama enflasyon ve faiz artacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki görev değişimi sonrasında HSBC, Morgan Stanley ve JPMorgan gibi ünlü bankalar yayımladıkları notta, Merkez'in para politikasında değişiklik beklenmediğine ancak enflasyon ve faizde artış yaşanacağına işaret edildi.

Merkez Bankası'nda cuma gecesi görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın getirilmesi sonrasında İngiliz bankası HSBC, Merkez'in para politikasında değişiklik beklenmediği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği yönünde bir not paylaştı.

Bloomberg'in aktardığına göre HSBC ekonomistlerinden Melis Metiner'in "Yeni merkez bankası başkanı, aynı politika" başlıklı notunda Merkez Bankası'daki başkanlık değişiminin para politikası üzerinde neden olacağı etkisi yorumlandı.

"MERKEZ'İN PARA POLİTİKASI AYNI KALACAK"

Merkez Bankası'nda yaşanan değişimin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde Merkez'in sıkılaştırma sürecinin geçen ay sona erdiği ve 2024 süresince politika faizinin sabit kalmasını beklediklerine yer verildi.

"ENFLASYONDA ARTIŞ GÖRÜLECEK"

HSBC değerlendirmesinde Türkiye'nin enflasyon görünümü hakkında risklerin görüldüğü ve manşet enflasyonun 2024l sonuna kadar TCMB'nin yüzde 36'lık tahmininin üzerinde yüzde 45'e kadar ılımlı bir seviyeye gelmesi beklendiği kaydedildi.

Bankanın notunda Merkez Bankası'nın yeni enflasyon raporunu 8 Şubat'ta paylaşacağı hatırlatılarak "Yıl sonu tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın vadede piyasaların odak noktası, makro ihtiyati politika çabaları, likidite önlemleri veya potansiyel mali sıkılaştırma da dahil olmak üzere politika yapıcıların uygulamaya koyduğu diğer sıkılaştırma önlemleri olacak." denildi.

"POLİTİKA DEĞİŞMEZ, FAİZ ARTABİLİR"

ABD'li Morgan Stanley'in yayımladığı notunda da Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan olması sonrası Merkez'in para politikasıyla ilgili yapılan tahminlerde değişim beklenmediği ancak faiz indirimi yerine artışının görülebileceği belirtildi.

ABD bankasının notunda "2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor." denildi.

Merkez'deki başkan değişiminin para politikasında devamlılığı sürdüreceğine işaret eden Morgan Stanley notunda, Merkez Bankası'nın Başkan Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesi beklendi.

Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın Merkez Başkanı olması JPMorgan tarafından ise olumlu bulundu, kurum notunda "Faiz indirimi yerine faiz artışı daha muhtemel." denildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Jp Morgan Chase Bank Hafize Gaye Erkan Morgan Stanley Merkez Bankası Fatih Karahan Hsbc Finans Dünya Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?
1000

Yorumlar (3)

mahmut:

Ekonomin düzelmesini istiyorsak 1 tl fazla verip yerli ürün tercih etmeliyz. Alternatifi olmayan ürünler için sözümüz yok...

14
8
yanıtYanıtla
muhammet ali cihan:

Ekonominin düzelmesi için önce mazotun fiyatını düşürmen lazım! Serbest piyasa saçmalığı olan marketleri anlık denetlemen lazım çiftçiye destek vermen üretimi arttırman lazım! Yerli ürüne 1 lira fazla vermen bişey değiştirmez! Anca zengin kodamanımızı daha zengin yaparsın o kadar!

yanıt9
yanıt2
sade vatandaş:

gaye hanım merkez bankasından giderken babasını oradan almayı unutmamıştır umarım çünki amerikaya gittiğinde oradaki bankada lazım olacak

10
7
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title