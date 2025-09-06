Honda CB125F Motosikleti Türkiye’de Satışa Sunuldu

Honda, giriş seviyesindeki Naked motosiklet modeli CB125F'nin yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 139 bin lira satış fiyatıyla bayilerde yerini alan yeni CB125F, güncellenen tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve ek teknolojileriyle öne çıkıyor. Model, A1 ehliyet sınıfına uygun yapısıyla motosiklet dünyasına adım atan kullanıcılar için güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yenilenen CB125F, keskin çizgilere sahip tasarımıyla dikkati çekiyor. Geniş yakıt deposu, önceki nesilden esinlenerek yeniden şekillendirildi. Siyah renkli susturucu ve üç boyutlu Honda Motosiklet logosu modelin güçlü duruşunu desteklerken, koyu renkli ön cam granaj daha kompakt ve zarif bir görünüm sunuyor. Yan depo kaplamaları rüzgar yönlendirmeyi kolaylaştırıyor.

Modelde hem ön hem arka aydınlatmada yeni LED farlar yer alırken, dikey ışık imzasıyla görsel fark yaratıyor. 4,2 inç büyüklüğünde tam renkli TFT ekran, vites, yakıt ve saat göstergeleriyle sürüş bilgilerini kullanıcıya aktarıyor. Bluetooth akıllı telefon bağlantısı desteği ve USB-C girişi, sürüş esnasında dijital cihazların kullanımını kolaylaştırıyor.

Dik ve rahat oturma pozisyonu sunan modelde geniş boru şeklinde gidon ve öne yerleştirilmiş ayak destekleri yer alıyor. Yolcu için alüminyum tutamaç ve orta sehpa da standart donanım arasında bulunuyor.

CB125F'nin 124 cc hacmindeki hava soğutmalı, tek silindirli eSP motoru, 7 bin 500 devirde 8 kilovat maksimum güç, 6 bin devirde 10,9 Nm maksimum tork üretiyor. Model, sıfırdan 200 metre mesafeye 12,4 saniyede ulaşabiliyor.

Yakıt ekonomisiyle öne çıkan CB125F, 1,4 litre/100 kilometre (66,7 kilometre/litre) tüketim değerine ulaşıyor. 11 litrelik yakıt deposuyla 730 kilometrenin üzerinde menzil sağlanıyor.

CB125F, manuel vitesli motosikletler kategorisinde "start-stop" özelliğini sunan ilk Honda modeli olarak sürüş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. Start-stop teknolojisi, trafik ışıklarında ya da kısa beklemelerde motoru otomatik olarak durdurarak yakıt tasarrufu sağlıyor. EURO5+ uyumluluğu sunan CB125F modelinde start-stop işlevi istendiğinde devre dışı bırakılabiliyor.

Honda CB125F'nin boru şeklindeki çerçevesi yüksek dayanımlı çelikten üretildi. Motorun sağlam merkez omurgası, sürüş konforunu artırırken yolda optimum denge sağlıyor.

Çift arka amortisör, beş kademeli yay sertlik ayarı ile sürüş konforunu destekliyor. Önde 30 milimetre çaplı teleskopik çatal bulunuyor. Fren sistemi ise önde tek pistonlu kaliperle desteklenen 240 milimetre disk, arkada ise 130 milimetre kampanayla donatıldı.

Kombine Fren Sistemi (CBS), özellikle düşük hızlarda daha dengeli ve güvenli bir sürüş sağlıyor. 18 inç dökme alüminyum jantlar ise şehir içi engebeli yollarda dengeyi artırıyor.

Honda CB125F, kırmızı, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.