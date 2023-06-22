Hollanda ve Çin, Yeni Enerji Sektöründe İşbirliği Yapacak

Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen bir seminerde Hollandalı ve Çinli temsilciler, yeni enerji sektöründeki işbirliğini artırma konusunda anlaşma sağladı. Seminer, her iki ülkedeki yeni enerji işletmelerini desteklemek amacıyla "Depodaki Ticaret Fuarı" ticari tanıtım programından faydalanmaya odaklandı. Jiangsu-Hollanda ticaretine katkı sağlayan işbirliği, geçen yıl yüzde 11,6 oranında artış gösterdi.

Hollandalı ve Çinli temsilciler Salı günü Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen bir seminerde yeni enerji sektöründeki işbirliğini artırma konusunda anlaşma sağladı.

Etkinliğe Hollanda'daki Çin Büyükelçiliği, Kuzey Brabant Kalkınma Ajansı ve 50'den fazla Hollandalı ve Çinli şirketten temsilciler katıldı.

Seminer, her iki ülkedeki yeni enerji işletmelerini desteklemek amacıyla "Depodaki Ticaret Fuarı" ticari tanıtım programından faydalanmaya odaklandı.

Çin'in Jiangsu eyaleti ile Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletinin platformdaki işbirlikleri resmi olarak bir yıl önce başlamıştı. Bu işbirliği, geçen yıl yüzde 11,6 oranında artış gösteren Jiangsu-Hollanda ticaretine katkı sağladı.

SES 1 (İngilizce): EELKO BRİNKHOFF, Kuzey Brabant Kalkınma Ajansı'nda Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Ticaret Direktörü:

"Dünyamız, çoğu insanın anladığından çok daha fazla birbirine bağlı durumda. Kuzey Brabant ve Jiangsu arasındaki kardeşlik ilişkisi ve özellikle Jiangsu Ticaret Ofisi ile güçlü ortaklık, iklim, enerji ve gıda alanlarındaki zorlukların üstesinden gelmek için harika bir platform. Bu platform, bu zorluklara çözüm bulma konusunda ülkelerimizden ve bölgelerimizden şirketler arasında yeni ortaklık kurma imkanı sunuyor. Birbirimize ihtiyacımız var. Bazı şeyleri tek başımıza yapamayız."

SES 2 (İngilizce): ROLAND VERBRAAK, Hollandalı lojistik şirketi BTT'nin Genel Müdürü:

"Hollanda ve Çin arasındaki ticaretin büyümesine yönelik inancımız tam. Şu anda şirketimizin Çin ile olan ticareti, Asya ile olan ticaretinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu yüzde 80'lik toplam hacmin yüzde 60'lık dilimi ise Çin'den bu yöne gelen ticarete ait, bunun da yüzde 10'luk dilimi sürdürülebilir ürünleri kapsıyor. Yakın gelecekte sürdürülebilir ürünlerin yüzde 30 ya da 40'a çıkacağını ümit ediyoruz. ve bu esas olarak lityum piller, güneş panelleri ve Çin'de çok hızlı bir şekilde geliştirilen ve Avrupalı tüketiciler tarafından kullanılan diğer ürünler aracılığıyla olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tilburg'dan bildiriyor.(XHTV)