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Yeni Zigana Tüneli'nden 8,5 Ayda 2,5 Milyon Araç Geçti

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Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli'ni açıldığı 3 Mayıs 2023 tarihinden bu yana geçen 8,5 aylık sürede 2,5 milyonun üzerinde araç kullandı. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli kış mevsiminin bölgede etkili olduğu bu günlerde sürücülere karlı havalarda daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli'ni açıldığı 3 Mayıs 2023 tarihinden bu yana geçen 8,5 aylık sürede 2,5 milyonun üzerinde araç kullandı.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli kış mevsiminin bölgede etkili olduğu bu günlerde sürücülere karlı havalarda daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

Zigana Dağı'nın eteğinde çift tüp olarak 2x14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde ulaşıma açıldı. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinin ardından geçen 8,5 aylık sürede 2 milyon araç tarafından kullanıldı.

Özellikle kış mevsiminde karlı ve buzlu yolları, keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Dağı Geçidi'nin yerine kullanılmaya başlayan yeni tünel, eski güzergah üzerinde bulunan 90 adet virajı ortadan kaldırdı. Zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayan tünel, Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.

Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, daha sonraki çalışmalarla da 613 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye indirildi. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Karbon salınımını 16 bin 598 ton azaltarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan proje geçtiğimiz yıl 'Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilmişti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Anadolu Bölgesi Toros Dağları Gümüşhane Ulaşım Çevre Ekonomi Haberler

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