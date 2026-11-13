Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hizmet üretim endeksi Eylül'de yıllık yüzde 2,1 artarken aylık yüzde 0,3 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'e göre hizmet üretim endeksi Eylül'de yıllık yüzde 2,1 arttı. Endeks aylık yüzde 0,3 azalırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yıllık yüzde 10,4 arttı, idari ve destek hizmetleri yıllık yüzde 7,3 azaldı.

Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 10,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,3 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 azaldı

Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,1 azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak

Antalya'daki COP31 zirvesi dünyaya umut oldu! Erdoğan'dan net mesaj
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar