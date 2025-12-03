Haberler

Ankara-Samsun hızlı demir yolu projesinin "Delice-Çorum" etabındaki çalışmalar hız kesmiyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında kazı çalışmalarında %72,4 ilerleme sağlandığını duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısı güçlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabının kazı çalışmalarında yüzde 72,4 ilerleme sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmaları Sungurlu şantiyesinde inceledi.

Burada yapılan değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına, Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç katıldı.

Çorum'a ilk demir yolu bağlantısı

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, projenin yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale (Delice)-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacak." ifadesini kullandı.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin temelinin 14 Haziran'da atıldığını belirten Uraloğlu, Kırıkkale (Delice)-Çorum etabında 3 bin personelin sahada 7 gün 24 saat görev yaptığını bildirdi.

Uraloğlu, 6 köprü, 7 tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 menfez ile üst ve alt geçitlerde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Kazı çalışmalarında yüzde 72,4, hat genelinde yüzde 13,75, altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettik." bilgisini verdi.

İç Anadolu Karadeniz'e bağlanacak

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini, lojistik kapasitesinin artacağını belirterek, Ankara-Çorum yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara- Samsun yolculuk süresinin de yaklaşık 2,5 saate düşeceğini ifade etti.

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağına, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyonuna hizmet edeceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum- Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Kırıkkale (Delice)-Kırşehir-Aksaray Hızlı Demir Yolu Hattı ile birleşerek, doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye'nin hem Orta Koridor'da hem de Kalkınma Yolu Projesi'nde etkinliğini artırmak için kritik role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı'nın, Akdeniz havzası ve İskenderun ve Mersin limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek. Böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, kara yollarındaki ağır trafik yükünün demir yolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
