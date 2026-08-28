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Karbasan'da Organik Adaçayı Üretiminde Denetim

Karbasan'da Organik Adaçayı Üretiminde Denetim
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyü'nde, Adaçayı Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında organik adaçayı üretim alanlarında denetim yapıldı. İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, sahalarda incelemelerde bulunup numune alırken; organik üretim süreçlerinin uygunluğu değerlendirilerek kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyü'nde, Adaçayı Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında organik adaçayı üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan kontrollerde, üretim alanları yerinde incelenirken gerekli numune alımları da gerçekleştirildi.

Yapolan denetimlerle organik üretim süreçlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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