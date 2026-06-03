Haberler

Hindistan hükümeti hava yolu şirketlerine yaklaşık 1 milyar dolarlık yakıt desteği sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle artan havacılık yakıtı maliyetlerini dengelemek için havayolu şirketlerine yaklaşık 1 milyar dolarlık fiyat istikrar fonu onayladı. Fon, petrol şirketlerine faizsiz avans olarak sağlanacak.

Hindistan, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle artan havacılık yakıtı maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla tarifeli hava yolu şirketlerine yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık fiyat istikrar fonunu onayladı.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) yapılan açıklamaya göre Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, kamuya ait petrol pazarlama şirketlerine faizsiz avans verilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti.

Destek, iç ve dış hat operasyonlarında kullanılan yakıt fiyatlarındaki sert dalgalanmaların hava yolu şirketleri üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlıyor.

Fon kapsamında uluslararası yakıt fiyatlarının belirlenen referans seviyenin üzerine çıkması durumunda petrol şirketlerinin uğradığı zararlar karşılanacak.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık destek, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığının bütçesi üzerinden petrol pazarlama şirketlerine faizsiz avans şeklinde sağlanacak.

Hükümet verilerine göre, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası küresel havacılık yakıt fiyatları martta litre başına yaklaşık 0,63 dolardan mayısta 1,49 dolara yükseldi.

Air India, IndiGo ve SpiceJet şirketlerini temsil eden Hindistan Hava Yolları Federasyonu, yaptığı açıklamada, Hava Yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı artan maliyetler nedeniyle "havacılık sektörünün operasyonları durdurma eşiğinde" olduğunu belirtmişti.

Şirketler, ülke içinde yakıt vergisi indirimi uygulanmadığı takdirde havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısını yapmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Emre Mor'un hayalleri yine suya düştü!
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı