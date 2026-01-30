E-ticarette gümüş talebi artıyor

Hepsiburada, yatırım amaçlı alışverişlerde gümüş ve altın tercihlerine ilişkin ocak ayı verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platformda gümüş ürünlerine ilgi, Ocak 2026'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 arttı. Gümüş tercihi yıl geneline yayılan istikrarlı bir yükseliş sergilerken, yatırım sepetlerinde düzenli bir ürün haline geldi.

Altın kategorisinde ise 22 ayar altın bilezik gibi yüksek hacimli ürünlere ilgi devam ediyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 22 ayar bileziğe talep, gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla artış gösterdi.

Dijital kuyumculuğa ilgi de Türkiye geneline yayıldı. Üç büyük ilin ardından yatırım amaçlı alışverişlerin en yoğun yaşandığı şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı. Satış tarafında ise Çorum, Kayseri ve Diyarbakır platform üzerinden en çok satış yapan şehirler olarak öne çıktı.

Ocak, son 10 gününde gümüş fiyatlarındaki artışın etkisiyle alışverişin yoğunlaştığı bir dönem oldu. Özellikle 28 Ocak, ay ortalamasının yüzde 45 üzerine çıkarak son 10 günün en yüksek seviyesine ulaştı.

Dijital kuyumculukta teknik altyapı, satıcı geçmişi ve teslimat sonrası güvence mekanizmaları, tüketicilerin kararında belirleyici rol oynadı.