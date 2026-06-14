Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosunun ilk ihracına ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 ay (238 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleşecek.

Aynı gün 2 yıl (637) gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.