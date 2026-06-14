Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 8 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosunun ilk ihracına ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 ay (238 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleşecek.
Aynı gün 2 yıl (637) gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç