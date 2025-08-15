Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Tahvil ve Kira Sertifikası İhracı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. İhracat tarihleri ve vade bilgileri detaylandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 18 Ağustos'ta 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı düzenlenecek.

19 Ağustos'ta 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Bakanlık 21 Ağustos'ta 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi

Boşanma sürecindeki 'Altın Gelin'den çarpıcı takı açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.