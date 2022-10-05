Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 finans kuruluşuna kira sertifikası ihracı yetkisi verdi

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 finans kuruluşuna kira sertifikası ihracı yetkisi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dubai Islamic Bank Citigroup Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title