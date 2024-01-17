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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan arttı

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Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu oranın 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldiğini belirtti. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldığına işaret eden Şimşek, çalışmalar sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi" ifadesini kullandı.

VERGİ GELİRLERİNİN TAHAKKUK TAHSİLAT ORANINDA ARTIŞ

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Tahsilat performansını iyileştirdiklerinin altını çizen Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi."

"ÖNGÖRÜLENDEN DAHA İYİ BİR GELİR PERFORMANSI GERÇEKLEŞTİ"

Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldığına işaret eden Şimşek, çalışmalar sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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