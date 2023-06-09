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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nu kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nu kutladı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutladı ve başarılar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutlayarak, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erdal Çelikel - Ekonomi

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