Bakan Şimşek, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin stratejik hedefleri olmaya devam ettiğini bildirdi.

Şimşek, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakanlık'ta gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında "niyet beyanı" imzalandı. Bu kapsamda Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) 100'er milyon avro AYB kredisi verilecek.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Kos'un Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olduğuna işaret ederek, "Gelecekte sizi Türkiye'de daha sık ağırlamayı temenni ediyoruz." dedi.

Ziyaretin, Türkiye-AB ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınması, bağların yeniden kurulması ve güvenin yeniden tesis edilmesine ilişkin kararlılıklarının açık göstergesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği'ni hem ekonomik hem de siyasi açıdan stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Ortak güvenliğimiz ve refahımız için yeniden güçlü bir bağ kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, dünyanın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliği artık bir tercih değil bir zorunluluktur. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir bakışla yaklaşılması yönündeki çağrınız son derece yerinde ve anlamlıdır. Bu bakış açısını biz de tamamen paylaşıyoruz." diye konuştu.

AYB'nin Türkiye ile ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına verdikleri güçlü destek için Kos'a teşekkür eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün imzalanan niyet beyanı bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bugünkü niyet beyanı, Türkiye ile AYB arasında yeşil dönüşüm projeleri, bağlantısallık ve dayanıklılık dahil olmak üzere daha geniş ve daha iddialı bir işbirliğinin önünü açmaktadır. AYB'nin Türkiye'de yeniden etkin rol üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Bankanın deprem sonrası toparlanma sürecine verdiği destek için de müteşekkiriz."

"Gümrük Birliği artık güncelliğini yitirmiştir"

Şimşek, Türkiye'nin AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, "Buna karşın Gümrük Birliği, hizmet ticareti, kamu alımları ve tarım ürünlerini kapsayan bir çerçeveden yoksun olup artık güncelliğini yitirmiştir. AB'nin Latin Amerika ve Hindistan'a uzanan açılım çabalarına saygı duyuyoruz ancak 5. en büyük ticaret ortağıyla daha derin bir entegrasyonun göz ardı edilmesi bize göre makul görünmüyor. Bu nedenle, karşılıklı fayda temelinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önceliklendirilmelidir." dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye ile AB'nin aynı coğrafyayı paylaştığını, zengin bir ortak geçmişe ve derin ekonomik ile sosyal bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, bugün ihtiyaç duyulanın ortak bir geleceği ve refahı inşa edecek güçlü bir siyasi irade ile stratejik bir perspektif olduğunu ifade etti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Diyalogdan karara geçecek siyasi irade. Potansiyeli performansa dönüştürecek siyasi irade. Türkiye, daha güçlü bağlantısallık, enerji arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve herkes için barışçıl, müreffeh ve güvenli bir Avrupa hedefi doğrultusunda AB ile stratejik ortak olarak çalışmaya hazırdır. Küçük ve kademeli adımlar elbette önemli ama bunun ötesine geçmek gerekli. Bugün artık daha iddialı ve pozitif bir gündemle, daha derin bir entegrasyona doğru cesur ve karşılıklı faydaya dayalı adımlar atma zamanıdır."