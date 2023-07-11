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Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'a gidiyor! Yatırımcılarla görüşecekler

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve BAE'nin ardından yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Yatırımcılarla görüşecek olan Şimşek'in yanında, Merkez Bankası'nın yeni müdürü Hafize Gaye Erkan da olacak.

YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEKLER

Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, Suudi Arabistan'a gidiyor! Yatırımcılarla görüşeceklerHafize Gaye Erkan

MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞECEKLER

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Suudi Arabistan Mehmet Şimşek Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

Cevap :

Para istemeye gidiyorlar yani anladık.

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aristoteles:

Ülkenin neresini satacaklar bakalım sonunda filistine dönüşecek cocuklar torunlar.

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mahmut:

Arap ülkelerinin en büyük ihtiyacı su ve gıda... Ve silah sanayisi..

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