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Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen yüz binlerce mükellef tespit ederken bunların cezai işlem uygulanmadan pişmanlık hükmünden yararlanıp vergi borçlarını ödeme imkanı bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir çağrıda bulundu.

ŞİMŞEK: 2,6 MİLYON MÜKELLEFİMİZ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERDİ

Bakan Şimşek, "2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.

"ADİL REKABET VE MALİ DİSİPLİN İÇİN KAYIT DIŞIKLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."

Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

PİŞMANLIK İMKANI NEDİR?

2023'te kira geliri, ücret ya da değer artış kazancı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin, vergi daireleri tarafından gerekli işlemlere başlanmadan önce pişmanlıkla bildirim yapma imkanı bulunuyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde, vergi cezası kesilmeden vergiler ödenebiliyor.

Beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebiliyor ve vergi de yine bu sistem üzerinden banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödenebiliyor. Vergi dairesinin yazısı üzerine beyanname verilmesi durumunda ise vergiler cezalı kesiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Maliye Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Salih Kandıralı:

O vergiler gerçekten yerinde kullanılsın 2 jat vergi öder bu millet. Ama herkes nereye gittiğini iyi biliyor. Onun için vergi kaçırıyor.

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6
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haksız mıyım:

şimşeği ekonominin başına getirtmekte neden ısrar etti reis, şimdi daha iyi anlıyorum. bu ekonomi düzelecek inşallah. teşekkürler şimşek teşekkürler reis. popülizm bitti, tutarlı, kararlı, disiplinli ekonomi geldi

8
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Mengele:

Almanyada pazarda bile fis kesmeden satis yapamazsin firina git bir brötchen 35 cent firinci fis kesmek zorunda kesmese büyük ceza alir bizde ohooo vergi kacakcilari dolu

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Salih Kandıralı:

Şimşeğin elinde koz varsa biz de armut toplamıyoruz. Bakalım Şimşek mi vatandaş mı kazanacak.

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