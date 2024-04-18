Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen yüz binlerce mükellef tespit ederken bunların cezai işlem uygulanmadan pişmanlık hükmünden yararlanıp vergi borçlarını ödeme imkanı bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir çağrıda bulundu.

ŞİMŞEK: 2,6 MİLYON MÜKELLEFİMİZ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERDİ

Bakan Şimşek, "2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.

"ADİL REKABET VE MALİ DİSİPLİN İÇİN KAYIT DIŞIKLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."

PİŞMANLIK İMKANI NEDİR?

2023'te kira geliri, ücret ya da değer artış kazancı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin, vergi daireleri tarafından gerekli işlemlere başlanmadan önce pişmanlıkla bildirim yapma imkanı bulunuyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde, vergi cezası kesilmeden vergiler ödenebiliyor.

Beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebiliyor ve vergi de yine bu sistem üzerinden banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödenebiliyor. Vergi dairesinin yazısı üzerine beyanname verilmesi durumunda ise vergiler cezalı kesiliyor.