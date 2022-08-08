Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Gaziosmanpaşa'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KOBİ sayısında 2002'ye göre çok ciddi artış kaydedildiğini belirterek, "AK Parti hükümetlerince 2002'den beri sağlanan büyüme kapsayıcı olmuş, istihdam sağlanmış, KOBİ'lerimiz de dahil her kesimi güçlendirmiştir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KOBİ sayısında 2002'ye göre çok ciddi artış kaydedildiğini belirterek, "Ak Parti hükümetlerince 2002'den beri sağlanan büyüme kapsayıcı olmuş, istihdam sağlanmış, KOBİ'lerimiz de dahil her kesimi güçlendirmiştir." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Gaziosmanpaşa'da yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ekonomi Buluşmaları" toplantılarının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatıldığını hatırlatarak, toplantının final programının Nebati'nin katılımıyla yapılacağını bildirdi.

Enerji hariç cari dengede iyileşmenin devam ettiğini belirten Gürcan, özellikle son yıllarda attıkları yapısal ve dönüşüm adımlarının etkisinin 2021 yılında cari işlemler dengesindeki iyileşmeyle çok iyi bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Gürcan, 2022 yılında cari açıktaki artışın enerji ithalatı kaynaklı oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bütçe dengesinin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını aktardı.

Salgın döneminde küresel ekonomide çok büyük düşüşler yaşandığını ifaden eden Gürcan, " Türkiye'miz de, dünya ekonomisi de pandemi sürecinden hızlı bir çıkış yaptı. Ekonomideki toparlanma sağlansa da son birkaç aydır toparlanmadaki eğilim hız kaybetmekte. Özellikle dünya ekonomisinde bir miktar yavaşlama görmekteyiz. Küresel ekonomi ve ticaret büyümesine ilişkin tahminlerde de güncellemeler yaşanmakta. Dünya ekonomisindeki hedefler tekrar gözden geçirilmekte ve IMF, tahminlerini yüzde 1,2 aşağı yönlü revize etmiştir. Gelişmiş ekonomilerin büyümelerinde de yaklaşık yüzde 1,4'lük, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 1,2'lik aşağıya yönlü revize yapılmaktadır. Ancak Türkiye, bunlardan hariç büyümesine devam etmektedir." diye konuştu.

"Ağustos sonu itibarıyla hedefimiz 5 milyon ton buğday almak"

Mahmut Gürcan, son dönemde petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme yaşansa da özellikle doğal gaz fiyatlarının artışını sürdürdüğünü belirterek, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye ve dünyada petrol fiyatlarındaki yükselişin son günlerde ciddi düşme eğilimine girdiğini söyledi.

Doğal gazdaki belirsizlik ile Ukrayna'daki çatışma ortamının devam etmesi nedeniyle doğal gazdaki artış seyrinin devam ettiğini aktaran Gürcan, "Bu da önümüzdeki günler için Avrupa için ekonomik olarak bir risk göstermektedir. Ancak Türkiye, doğal gaz açısından herhangi bir sıkıntı yaşamayacak ülkelerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Küresel gıda ve tarım fiyatlarında son dönemde bir düşüş eğilimi kaydedildiğini aktaran Gürcan, şöyle devam etti:

"Özellikle buğday fiyatları, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan tahıl koridorunun etkisiyle ciddi düşüş göstermektedir. Zaten Türkiye'de de bu sene yaşanan rekolte bolluğu, özellikle bizim kesinlikle buğdayda bir sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyordu. Şu an itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaklaşık 2,5 milyon ton buğdayı da deposuna koydu. Alımlar çok iyi gitmekte. Zaten rekoltemiz de geçtiğimiz yıla göre daha yüksek. TMO'nun özellikle uygulamış olduğu fiyat politikasıyla beraber alımlarda çok ciddi artışlar var. Bugün itibarıyla da yaklaşık 2,5 milyon ton buğdayı satın aldı. Ağustos sonu itibarıyla hedefimiz 5 milyon ton buğdayı alarak sezona elimizde ciddi bir rekolte ve rezervle girdik. Türkiye'nin özellikle tahıl konusunda kesinlikle bir sıkıntısı gözükmemektedir."

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıkları adımları anlattı.

"KOBİ sayımız 2021 sonu itibarıyla 3,6 milyona ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, ABD ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiğini, Türkiye'nin ise büyümesine devam ettiğini belirterek, "Türkiye'deki ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan bazı çevreler şunu görmekten de kaçınıyorlar; biz her ne kadar bir fiyat artışı, her ne kadar Türkiye'de bir pahalılık yaşasak da Türkiye'de özellikle yatırımlarımızda ciddi bir artış gözükmekte, ihracatımızda çok büyük bir gelişme var. İhracatımız yılbaşından beri rekorlar kırmakta ve Türkiye, büyümesini devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünyada büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken Türkiye'nin güçlü ve dengeli büyüdüğünü vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Son 20 yıldaki güçlü büyümeyle birlikte KOBİ sayısında da çok ciddi artış olmuştur. 2003 yılında 1,7 milyon olan KOBİ sayımız, 2021 sonu itibarıyla 3,6 milyona ulaşmıştır. KOBİ kredilerinin uzun dönem ortalaması da 3 kat olarak büyümüştür. Yani 'sadece patronları destekliyorsunuz' diye eleştirenler... 2002 sonrasında KOBİ sayısına bakıldığında net bir şekilde KOBİ'lerin desteklendiği KOBİ'lerdeki artış sayısından da görülmektedir. AK Parti hükümetlerince 2002'den beri sağlanan büyüme kapsayıcı olmuş, istihdam sağlanmış, KOBİ'lerimiz de dahil her kesimi güçlendirmiştir. AK Parti hükümetleriyle birlikte KOBİ sayısında sağlanan kayda değer artış, kimilerinin iddia ettiğinin aksine kaynakların büyük şirketlerden ziyade KOBİ'lerimize yönlendirilmesinin sonuçlarından biridir."