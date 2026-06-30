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İç borçlanma stratejisi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 1 trilyon 500,3 milyar lira iç borç servisine karşılık 1 trilyon 538 milyar lira iç borçlanma yapacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut
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