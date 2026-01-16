Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne İlişkin Açıklama: Yastık Altı Altına El Konulması Söz Konusu Değil

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne ilişkin kamuoyunda yer alan "varlık takibi" ve "yastık altı altınlara el konulacağı" yönündeki iddialarına ilişkin "Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne (KMTS) ilişkin bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. KMTS'nin açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı birikimleri hedef aldığı ve belgesi olmayan altınların geçersiz sayılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğindeki asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiştir" denildi.

KMTS'nin amacının sahte ve düşük ayarlı altın üretiminin önüne geçmek olduğu belirtilen açıklamada, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin, "KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hale getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır" bilgisine yer verildi.

Sistemin yalnızca üretim aşamasını kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, "KMTS kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, bu altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir. Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin; vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir.

Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."