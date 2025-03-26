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Hazine Bakanı Şimşek: Oynaklığın beklentilere etkisi kısa vadeli ve sınırlı olacak

Hazine Bakanı Şimşek: Oynaklığın beklentilere etkisi kısa vadeli ve sınırlı olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekonomide yaşanan oynaklığın etkilerinin kısa vadeli ve sınırlı kalacağını belirtti.

Hazine Bakanı MehmetBakan Şimşek, para piyasalarında geçen hafta başlayan hareketliliğin enflasyona etkilerini değerlendirdi. Reel sektörün enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu kaydeden Şimşek, kararlılık mesajı verdi.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız.

Hazine Bakanı Şimşek: Oynaklığın beklentilere etkisi kısa vadeli ve sınırlı olacak

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Gec bu masallari sayin bakan Domates olmus kikosu 80-100 tl, yumurta olmus 180 tl hala masal anlatiyosunuz. SİZIN ENFLASYON ANLAYISINIZLA VATANDASIN YASADIGI ENFLASYON FARKI. SIZ SIKISTIKCA SAOLSUN TUIK TURKIYEDE 5000E KIRALIK EV 10TLYE GIDA BULUYOR. AMA TUIKIN BULDUGU EVIDE KIDAYIDA VATANDAS O FIYATLARA BULQMIYOR. SIZ SADECE YUKARDA BIR BIRINIZI SANAL HESPLARMA MOTIVE ESIP HALKIN DURUMUNU GORMEZDEN GELIYORSUNUZ

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