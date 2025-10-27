Hazine Bakanı Şimşek: Kayıt Dışı Gelirlerle Mücadele İçin Teknoloji Kullanılıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışı gelirleri tespit etmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Kar payı geliri elde eden ve tüm uyarılara rağmen beyanname vermeyen mükellefler vergi dairelerine bildirildi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Kayıt dışı gelirleri tespit etmek için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Kar payı geliri elde eden ve tüm uyarılara rağmen beyanname vermeyen mükellefler vergi dairelerine bildirildi. İşlemler başlatılmadan, mükelleflerimiz pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanname verebilir. Amacımız ceza kesmek değil gönüllü uyumu artırmaktır" ifadelerini kullandı.