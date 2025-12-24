Haberler

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Güncelleme:
Asgari ücretin 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, tosunuyla çektiği videoda hayvanın değerinin "8-9 aylık maaşa denk geldiğini" söyledi. Paylaşım, maaşların küçümsendiği gerekçesiyle tepki çekti.

  • Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
  • Bir vatandaş, tosununun asgari ücretle çalışanların 8-9 aylık maaşına bedel olduğunu belirtti.
  • Sosyal medya kullanıcıları, hayvanın maliyetini ve kalan karı sorgulayarak paylaşıma tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Milyonları ilgilendiren bu gelişme sonrası hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.

"MİLLETİN MAAŞINI KÜÇÜMSEYİP..."

Tosunu ile video paylaşan vatandaş, "Moralinizi bozmak gibi olmasın ama bu paşa, sizin 8–9 aylık maaşınıza bedel" notunu düştü. Bu paylaşıma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "Yem almaya gidince ettiğin küfürleri duyar gibiyim", "Bir de o paşanın maliyetini de paylaşsa", "Atma Recep din kardeşiyiz", "Hayvana yaptığın giderleri çıktıktan sonra geriye ne kalır biliyor musun?", "Milletin maaşını küçümseyip bunu paylaşmak Allah akıl versin", "7/8 ay besliyorsun sana kalan kaç para önemli olan o" şeklinde yorumlar yaptı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat günay:

Adam kazancını dememiş ki. satış fiyatını söylemiş. haksız mı. yalan mı. asgari ücret küçümsenmeyecek kadar çok mu. bunu düşünün önce.

Haber YorumlarıEngin Çalık:

adam, haklı doğru 8 9 aylık maaş sanki görende 2 maaşa hayvanı alabiliyor sanıyorlar

Haber Yorumlarızargana:

Kimseyi eleştirmemiş ki... hayvancılıkla daha fazla kazanabilirisniz demek istemiş

