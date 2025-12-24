Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Milyonları ilgilendiren bu gelişme sonrası hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.

"MİLLETİN MAAŞINI KÜÇÜMSEYİP..."

Tosunu ile video paylaşan vatandaş, "Moralinizi bozmak gibi olmasın ama bu paşa, sizin 8–9 aylık maaşınıza bedel" notunu düştü. Bu paylaşıma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "Yem almaya gidince ettiğin küfürleri duyar gibiyim", "Bir de o paşanın maliyetini de paylaşsa", "Atma Recep din kardeşiyiz", "Hayvana yaptığın giderleri çıktıktan sonra geriye ne kalır biliyor musun?", "Milletin maaşını küçümseyip bunu paylaşmak Allah akıl versin", "7/8 ay besliyorsun sana kalan kaç para önemli olan o" şeklinde yorumlar yaptı.