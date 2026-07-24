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534 kursiyer hayvan yetiştiriciliği sertifikası aldı

534 kursiyer hayvan yetiştiriciliği sertifikası aldı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kurslarını başarıyla tamamlayan 534 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kurslarını başarıyla tamamlayan 534 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde gerçekleştirilen programda üreticilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kurslarını başarıyla tamamlayan 534 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Muhittin Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Akcin, kurs öğretmenleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, mesleki eğitimlerin üretime önemli katkılar sağladığını belirterek, "Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve görevlilere teşekkür ediyorum." dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan 534 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, eğitimlerin ilçede hayvancılığın daha bilinçli ve verimli yapılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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