Hayvancılık desteği başladı; son başvuru 1 Aralık

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2026 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı. Buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler için başvuru süreci 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin merakla beklediği 2026 yılı 1. dönem hayvancılık destekleme başvuruları başladı. Desteklerden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularını üyelik durumlarına göre farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yetiştirici örgütlerine üye olan üreticiler, başvurularını üyesi bulundukları birlik veya kooperatifler aracılığıyla yapabilecek. Herhangi bir yetiştirici örgütüne üyeliği bulunmayan yetiştiricilerin ise başvurularını Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor.

Buzağı ve malak ile kuzu ve oğlak desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı