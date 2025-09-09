Hayvan Pazarları Yeniden Açılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de kapatılan hayvan pazarlarının açıldığını belirterek, "Kısa zaman içinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, 60 yılın ardından Türkiye'de şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'in görülmesi üzerine Bakanlığın harekete geçtiğini anımsattı.

Bakanlık bünyesindeki Şap Enstitüsünün yeni serotipe yönelik etkili aşıyı kısa sürede ürettiğine işaret eden Yumaklı, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığını ve hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığını hatırlattı.

Yumaklı, bu süreçte Enstitü tarafından üretilen aşıların hızlıca sahaya sevk edildiğini belirterek, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Hayvan pazarlarının açılma süreci başladı ve halihazırda bu süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde üreticimiz daha fazla rahatlayacak"

İlk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nde hayvan pazarlarının açıldığını ifade eden Yumaklı, ardından aralarında Ankara, Konya, Bursa ve Kayseri'nin de bulunduğu 31 ilde hayvan pazarlarının aktif hale geldiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hayvansal üretimin merkezlerinden Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız. Bu aşılama seferberliğinde, yurdumuzun dört bir köşesindeki veteriner hekimlerimiz fedakarca görev yapıyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdüreceğiz."