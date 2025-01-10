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Hayrullah Kubba'dan Gazetecilere Teşekkür Mesajı

Hayrullah Kubba'dan Gazetecilere Teşekkür Mesajı
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Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin sağlık sektöründeki önemine vurgu yaptı ve doğru bilgilendirme çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, sağlık sektörü gibi hızla değişen ve sürekli güncel bilgilere ihtiyaç duyulan bir alanda, gazetecilerin katkısının son derece önemli olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'nın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajına yer verildi.

Kubba mesajında, gazeteciliğin toplumların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, halkın vicdanı ve demokrasinin teminatı bir meslek olduğunu kaydetti.

Zorlu koşullarda gerçekleri ortaya koyma ve kamuoyunu bilgilendirme çabasında olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ünü kutlayan Kubba, "Sağlık sektörü gibi hızla değişen ve sürekli güncel bilgilere ihtiyaç duyulan bir alanda, gazetecilerin katkısı son derece önemli. Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, sağlık hizmetleriyle ilgili doğru ve güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu taşırken, gazetecilerimizin bu misyonuna her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, toplumun bilinçli kararlar alabilmesi için önemli rol üstlendiğini vurgulayan Hayrullah Kubba, medya mensuplarının özgür, tarafsız ve etik değerlere dayalı bir şekilde görevlerini yerine getirmesinin, sağlık ve genel toplum sağlığı açılarından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gazetecilerin doğru ve güvenilir bilgiyi halkla paylaşma noktasındaki çabalarını her zaman takdir hak ettiğini kaydeden Kubba, bu özel gün vesilesiyle başta gazeteciler olmak üzere tüm medya çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Gazetecilerin toplum için üstlendiği rolün, yalnızca haber iletmekle sınırlı kalmadığına değinen Kubba, "Aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, adaletin sağlanması ve kötüye kullanımın önlenmesi adına gazeteciler, toplumun sesi olur. Gerçeklerin peşinden gitmek, bazen büyük zorluklarla ve tehlikelerle yüzleşmek anlamına gelse de gazetecilik, her dönemde toplum için vazgeçilmez bir hizmet olarak varlığını sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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