Havza OSB, Sanayicilere Finansman Kolaylığı Sağlayan Protokol İmzaladı

Havza Belediye Başkanı ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Özdemir, bir katılım bankasıyla imzalanan protokol ile sanayicilerin finansmana ulaşmasının kolaylaştığını söyledi. Havza OSB idare binasında gerçekleşen imza töreninde, Havza OSB Yönetim Kurulu ve bir katılım bankası ile protokol imzalandı. İmza programında konuşan Havza Kaymakamı ve Havza OSB Başkan Vekili Cengiz Nayman, 'Havza OSB'yi sanayicileri bu protokol kapsamında belirlenen özel koşullar ile finansmana erişiminin kolaylaştırıldı. Ayrıca sanayicilerimiz banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetler sayesinde finansal ve operasyonel risklere karşı korunacak. Sanayicilerimize hayırlı olsun' dedi. Protokolün imzalanmasından sonra konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise 'İmzalanan protokol ile sanayicimizin finansmana ulaşımı kolaylaştı. Tüm amacımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ilçemizi hak ettiği yere getirmek. Havza OSB bizim için çok kıymetli ve bu kıymetimize yatırımları ile değer katan sanayici iş insanlarımızın önlerini açmak. Havza'yı Havza OSB'yi birlikte geleceğe taşımak çalışmaktayız. İmzaladığımız ile hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunacağımıza eminim. Sanayicilerimize ve bankamıza hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu. Konuşmaların ardından sanayicilere finansmana ulaşımı kolaylaştıran Cengiz Nayman ve Sebahattin Özdemir ile banka yetkilileri tarafından karşılıklı olarak imzalandı. İmza törenine Havza OSB'de üretime geçen ve yatırımları devam eden sanayici iş adamları katıldı. - SAMSUN

Havza Belediye Başkanı ve Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Özdemir, bir katılım bankasıyla imzalanan protokol ile sanayicilerin finansmana ulaşmasının kolaylaştığını söyledi.

Havza OSB idare binasında gerçekleşen imza töreninde, Havza OSB Yönetim Kurulu ve bir katılım bankası ile protokol imzalandı. İmza programında konuşan Havza Kaymakamı ve Havza OSB Başkan Vekili Cengiz Nayman, "Havza OSB'yi sanayicileri bu protokol kapsamında belirlenen özel koşullar ile finansmana erişiminin kolaylaştırıldı. Ayrıca sanayicilerimiz banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetler sayesinde finansal ve operasyonel risklere karşı korunacak. Sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi.

Protokolün imzalanmasından sonra konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "İmzalanan protokol ile sanayicimizin finansmana ulaşımı kolaylaştı. Tüm amacımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ilçemizi hak ettiği yere getirmek. Havza OSB bizim için çok kıymetli ve bu kıymetimize yatırımları ile değer katan sanayici iş insanlarımızın önlerini açmak. Havza'yı Havza OSB'yi birlikte geleceğe taşımak çalışmaktayız. İmzaladığımız ile hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunacağımıza eminim. Sanayicilerimize ve bankamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanayicilere finansmana ulaşımı kolaylaştıran Cengiz Nayman ve Sebahattin Özdemir ile banka yetkilileri tarafından karşılıklı olarak imzalandı. İmza törenine Havza OSB'de üretime geçen ve yatırımları devam eden sanayici iş adamları katıldı. - SAMSUN