Türkiye ve Mısır'ın savunmadaki iş birliğinden AKREP doğdu

Güncelleme:
Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda AKREP ve HAMZA-1 insansız platformlarını tanıttı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de fuarı ziyaret ederek araçlar hakkında bilgi aldı.

Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN'ın Mısır'daki yerel iş birliği kapsamında geliştirilen insansız platformları AKREP ve HAMZA-1, EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.

HAVELSAN, Kahire'de düzenlenen fuarda yazılım tabanlı çözümleri ve teknoloji ürünlerini tanıtarak katılımcı ülke heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuarda, HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI) iş birliğiyle Mısır'da üretimi yapılan platformlar yoğun ilgi gördü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de fuar ziyareti kapsamında araçları inceleyerek bilgi aldı.

Mısır'daki yerel iş birliği sonucunda geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı HAMZA-1, fuarda öne çıkan yeniliklerden biri olarak dikkati çekti. AOI standında sergilenen araç, ortak çalışmayla ortaya konulan yeni bir çözüm olarak değerlendirildi.

AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilen 6x6 bir platform olarak geliştirildi. AKREP, bu özellikleriyle Mısır'da daha önce bulunmayan bir çözüm sunması bakımından önemli bir yenilik oldu.

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EDEX 2023 sonrasında yapılan görüşmeler doğrultusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kara, hava, deniz sistemleri ile insansız sistemler ve komuta-kontrol çözümleri üzerine öneriler sunduklarını belirten Ünal, daha sonra AOI ile yürütülen ortak çalışma kapsamında kısa sürede bir insansız kara aracının prototipinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"AOI ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda kısa sürede bir insansız kara aracı geliştirildi ve fuarda sergilenmeye hazır hale getirildi. Araç, çöl ve Mısır şartlarına uygun şekilde tasarlandı. Aynı süreçte otonom sistemler alanında yürütülen çalışmalar doğrultusunda HAMZA-1 platformu da ortaya çıktı."

Ünal, fuar sonrasında son kullanıcılara yapılacak saha gösterimleriyle geri bildirimlerin toplanacağını, bu doğrultuda araçların geliştirilerek göreve hazır hale getirileceğini belirtti.

HAVELSAN'ın özellikle komuta-kontrol, yapay zeka ve otonomi alanlarındaki yetenekleriyle projelere katkı sunacağını dile getiren Ünal, "Mısır'ı, Afrika'ya açılan kapı olarak görüyoruz. Burada ortaya çıkarılacak ürünlerin bölge ülkelerine de sunulmasını öngörüyoruz." dedi.

Ünal, fuar süresince Mısır'dan, Afrika'nın farklı ülkelerinden ve Körfez bölgesinden katılımcılarla HAVELSAN'ın hava, kara, deniz ve simülasyon alanlarındaki yeteneklerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
