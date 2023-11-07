Havalar soğudu Gaziantep'in yöresel kışlık kuruyemişine talep arttı

Kimi tadı için kimi şifa için tüketiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların kiminin tadı kiminin ise şifa için tükettiği menengiç, kırık leblebi ve kendir tohumundan oluşan kışlık karışık kuruyemişe talep attı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar da kendini hissettirmeye başladı. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte şifa kaynağı ürünlere de ilgi arttı. Gastronomi kenti Gaziantep'te de havaların soğumasıyla birlikte içerisinde menengiç, kırık leblebi ve kendir tohum bulunan kışlık karışık kuruyemişi talep attı. Kentte her mevsim tüketilebilen ancak kışın vatandaşlar arasında şifa kaynağı olarak kabul edilen kışlık kuruyemişi, vatandaşların kimi tadı kimi ise şifa için tüketiyor.

"Çerez ve kuruyemişe çok ilgi göstermeye başladılar"

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşların kuruyemişe ilgi göstermeye başladığını söyleyen Murat Demirkurt, "Soğuk kış ayları geldi. Bu dönemlerde insanlar vakitlerini daha çok evde geçirdiği için çerez ve kuruyemişe çok ilgi göstermeye başladılar. Patlatmış mısır, kabak çekirdeği, özellikle Antep fıstığı çok tercih ediliyor. Bunun dışında bizim Gaziantep'te yöresel nostaljik bir çerezimiz var. İçerisinde menengiç, kendir tohumu ve leblebi var. Bu da çok talep görüyor. Bu mevsimde bu tarz çerezlere vatandaşın ilgisi var" dedi.

"Gaziantep halkı Antep fıstığından vazgeçmez"

Gaziantep'te vatandaşların Antep fıstığına ve nostaljik çereze düşkün olduğunu da belirten Demirkurt, "En çok tüketilen Antep fıstığına geçen yıla oranla yüzde 100 zam gelse ve fiyatı bin TL olsa dahi Gaziantep halkı Antep fıstığından vazgeçmez. Geçtiğimiz yıllarda kalorifer yokken kışın soba başında tüketilen çerezler şimdi sıcak evlerde televizyon karşısında tüketiliyor ve kış aylarının vazgeçilmezi oluyor. Çay ve kahvenin yanında tüketilen nostaljik çerezimiz var. Çerezlerin tüketilmesinin birçok sebebi var mesela antioksidan özelliği var, çerezler bağışıklık sistemini güçlendiriyor, insanları tok tutuyor" ifadelerini kullandı.

"Kuruyemiş fiyatları geçen yıla oranla yüzde 50 zamlanmış durumunda"

Fiyatların geçen seneye oranla yüzde 50 arttığını söyleyen Murat Demirkurt, buna rağmen talebin çok olduğunu da ifade etti. Demirkurt, "En çok tüketilen çerezimiz Gaziantep'te Antep fıstığı var ve şu an kilosu 500 TL. Onun yanı sıra nostaljik çerez dediğimiz eski zaman bir çerezimiz var. İçerisinde kavrulmuş menengiç, kavrulmuş, kendir tohumu, kavrulmuş kırık leblebinin olduğu karışık bir çerez. Bunu da bu şekilde çok güzel tüketiyorlar. Geçen yıla nazaran fiyatlar yüzde 50 zamlanmış durumunda. Geçen yıl 50 ila 75 TL'ye sattığımız ürünler bu yıl 100 TL oldu. Mesela Antep fıstığı geçen yıl 250 de bu yıl 500 TL oldu" diye konuştu.