Havacılıkta üniversite-özel sektör iş birliği

Bodrum-Milas Havaalanı sektör temsilcileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti. Özel sektör-üniversite iş birliğinden sorumlu Rektör Danışmanı Hüseyin Salikoğlu'nun girişimleriyle gerçekleşen görüşmede hem kurumsal anlamda hem de öğrenci bazında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Bodrum-Milas Havaalanı sektör temsilcileri; TAV İşletme Koordinatörü Oğuzhan Karatürk, THY İstasyon Müdürü Cengiz Tuncel, TGS İstasyon Müdürü Ramazan Gümüş, ATU Operasyon Müdürü Osman Berk Sancar, TAV Güvenlik Koordinatörü Aydın Batu, BTA Yiyecek ve İçecek A.Ş Operasyon Müdürü Hakan Güney, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Özel Sektör-Üniversite iş birliğinden sorumlu Rektör Danışmanı Hüseyin Salikoğlu'nun girişimleriyle gerçekleşen görüşmede hem kurumsal anlamda, hem de öğrenci bazında değerlendirilmelerde bulunuldu. İş birliği çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, havacılık sektörü çalışanlarına ve şirketlerine havacılık, turizm, güvenlik ve yeme-içme alanlarıyla ilgili sertifikasyon ve akreditasyon konularında destek vermeyi önerdi.

Bodrum-Milas Havaalanı şirketleri ise MSKÜ öğrencilerine istihdam alanları açmayı, kariyer planlama konusunda destek vermeyi, sahada çalışan personelin tecrübelerini öğrencilere aktarabileceği çalıştay ve seminer gibi programlar düzenlenmeyi teklif etti.

İş birliği çalışması toplantısında konuşan THY İstasyon Müdürü Cengiz Tuncel, "Geçtiğimiz günlerde Bodrum Milas Havalimanına gelerek Türk Hava Yolları ve havalimanımızdaki kıymetli paydaşlarımızı ziyaret eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Danışmanımız Hüseyin Salikoğlu ve beraberindeki kıymetli hocalarımıza iade-i ziyaret amacıyla bugün burada bulunuyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Turhan Kaçar hocamız kıymetli vaktini bizlere ayırarak sektörün üniversite ile ortak hareket edeceği konular üzerinde istişare etmemize imkan tanıdı. İleriki günlerde üniversitemizin projeleri ve sektörün en önemli ihtiyacı olan akademik eğitim almış öğrenci kardeşlerimizi sektöre kazandırmak ve onların gelişimine katkıda bulunmak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Haşim Kafalı ise, "Ülkemizde hızla gelişmekte olan havacılık ve turizm sektörüyle ilgili yapılacak ortaklıklar ve iş birliklerini değerlendirdik. Geleceğe dönük plan ve projeleri tartışarak bölgemiz açısından faydalı olacağını düşündüğümüz fikirler ortaya koyduk. İş birliği çalışmalarında emeği olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Rektör Danışmanı Hüseyin Salikoğlu da görüşme ile ilgili, "Muğla marka değeri çok yüksek olan bir kentimiz. Üniversitemizin, özel sektör ile iş geliştirmeye devam etmesi için çalışmaktayız. Çalışmalarımızın meyve verdiğini görmek bizim için onur kaynağı. Önümüzdeki günlerde bu gibi nitelikli iş birliklerinin kamuoyu tarafından daha fazla duyulacağını bildirmek isterim" dedi.

Ziyarette Rektör Danışmanı Hüseyin Salikoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Haşim Koç, Basın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bulut Tanyeri, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Ethem Süzek, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Haşim Kafalı, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çeken, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Bingöl hazır bulundu. - MUĞLA