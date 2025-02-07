DAMISE ile Türk Savunma Sanayi Küresel Pazarlara Açılıyor

Savunma sanayi ve havacılık sektöründe yerli üreticilerin küresel pazarlarda tanınırlığını artırmak ve ihracatını güçlendirmek amacıyla kurulan DAMISE, firmaların uluslararası iş birliklerini geliştirmesine ve sektörde daha görünür olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'nin savunma sanayi sektörü, son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen sistemler, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Savunma, havacılık, uzay ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, küresel tedarik zincirine entegre olabilmek ve ihracat pazarlarında rekabet edebilmek için dijital çözümlere yöneldi.

Bu kapsamda kurulan DAMISE, yerli üreticilerin markalaşma ve ticarileşme süreçlerini hızlandırarak küresel pazarlara açılmalarını sağladı. Platform, Ekosistem, Akademi, Tedarikçi Yönetim Sistemi, Dijital Vitrin ve Dijital Lansman gibi beş temel alanda hizmet sundu. Şirket, savunma sanayi sektörünün 2024 yılında 7 milyar doları aşan ihracat rakamlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İş fikri sahibi, DAMISE Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yasemin Ok, şirketin yola çıkış hikayesini ve faaliyetlerini anlattı. Sektöre yönelik yaptıkları firma ve pazar analizleri, raporlar ve çalışmalarda sektördeki ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Yasemin Ok, "Yerli üreticilerimiz, çok kaliteli ve güvenilir ürünler geliştirmesine rağmen markalaşma, ticarileşme ve dünyaya açılma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle küresel tedarik zincirine giriş süreçleri, ihracatta karşılaşılan engeller, firmalarımızın uluslararası alanda ana üreticilerle (OEM) çalışırken yaşadığı zorlukları tespit ettikten sonra, buna yönelik çözüm geliştirmek ve sektörü dünyaya taşımak amacıyla bir dijital ekosistem platformu oluşturma fikrini geliştirdik" dedi.

Ok, ayrıca sektöre yönelik ürün ve hizmet sergileme alanları, sektöre yönelik spesifik bir arama motoru bulunmadığından bu ihtiyacı karşılamak için yola çıktıklarını ifade etti.

"Dijital lansmanla dünyanın her yerinde"

DAMISE'de şu anda 'Ekosistem', 'Akademi', 'Tedarikçi Yönetim Sistemi', 'Dijital Vitrin' ve 'Dijital Lansman' alanları yer alıyor. Yasemin Ok, Ekosistem alanında sektör paydaşlarının ürün ve hizmetlerini spesifik detaylarıyla sergilediğini, görüntülediğini ve kaynağından doğrulanmış ürün sertifikaları ile alıcıların güvenli ürünlere erişim konusunda önemli bir bariyeri ortadan kaldırdıklarını belirterek, diğer alanlar hakkında şu bilgileri verdi: "Akademi'de sektöre özel stratejik ve önemli konularda çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler sunuluyor. Örneğin 'DUNS Number kodu nedir?' denildiğinde bunun da bilinmesi gerektiğini fark ettik ve Akademi ihtiyacı buradan doğdu. Firmaların küresel tedarik sistemlerine giriş süreçleri doğrultusunda, örneğin havacılık sektöründeki önemli bir firmaya nasıl tedarikçi olunur? sorusunun cevabını vermek için Tedarikçi Yönetim Sistemi oluştu. Sektördeki etkinliklerin, fuarların ve yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını gördük. Bunların uzun süreli olabilmesi için Dijital Vitrin ortaya çıktı. Dijital Vitrin, fiziksel organizasyonların dijitale taşınarak katılımcı firmaların ürün ve hizmetlerinin etkin ve uzun sürekli tanıtımı için dijital ortamda ilgili tarafların erişimine olanak sağlayan sergi alanıdır."

Yeni ürünlerin hedef kitlelere etkili tanıtımında fiziksel sınırların kaldırılmasının önemini kavradıklarını ifade eden Ok, günümüz teknolojileri ile DAMISE 'de dijital ortamda etkinlikler gerçekleştirilmek üzere yeni bir modül geliştirdiklerini anlattı. Ok, "Kültürlere ve sektörlere göre özgün tasarım ve farklı dillerde hazırlanabilen lansman modülü ile firmaların ürün, hizmet ve teknolojilerini etkin ve doyurucu içeriklerle küresel pazarlarda potansiyel alıcılara doğrudan sunabilmektedir. Hibrit etkinliklerde fiziksel tanıtım ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen lansmanlarla yeni ürünler tek tıkla sınırları aşıyor ve dijital ziyaretçilerle buluşmaktadır" diye konuştu.

"Kayıtlı 2 bin 500 firma, 4 bin 500 ürün ve hizmet"

Amaçlarının savunma, havacılık, uzay, denizcilik ve bağlantılı 56 alt sektörü kendi içerisinde birbirleriyle, Ana Üreticilerle (OEM) buluşturmak ve dünyadaki ihracat pazarlarına taşımak olduğunu anlatan Ok, "Platformumuzda güncel içerikleri, haberleri, etkinlikleri, ihaleleri ve sektörel raporları yayınlıyoruz. Sektörde ne olup ne bitiyor araştırma yapılmasına imkan sağlıyoruz. Önemli veri, istatistik ve bilgileri paylaşıyoruz" dedi. Şu anda platforma 2 bin 500 kayıtlı üyenin bulunduğunu, 4 bin 500'e yakın ürün ve hizmetin yer aldığını söyleyen Ok, aralarında İngiltere, Almanya, İtalya, ABD, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de olduğu uluslararası kayıtlı üyelerinin bulunduğunu ifade etti. Sektör paydaşlarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış üyelik paketleri ile hizmetlerini gerçekleştiren DAMISE kullanıcılarına benzersiz deneyimler yaşatmaktadır. Uygun üyelik paketlerinin seçimi konusunda detaylı bilgilere internet adresinden erişilebilir.

"Yatırımlar teknolojiyle artacak"

Şirkete şu ana kadar 1 milyon dolar yatırım yapıldığını, önümüzdeki dönemde gelişen teknolojilerle birlikte hizmetlerin de geliştirileceğini ve bu yatırımın daha da artacağını söyleyen Ok, DAMISE'nin önümüzdeki dönem hedefleri arasında küresel pazarlara açılmanın da bulunduğunu belirtti. Ok, "Ülkeler bazında DAMISE distribütörleri, paydaşları ve sektörel iş birlikleri oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türk firmaları uluslararası arenaya taşımak istiyoruz"

DAMISE Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük ise "2 bin 500 üyemiz var ve günden güne büyüyoruz. Türk firmaları uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Bunun için uluslararası organizasyonlara katılmak istiyoruz. İhracata katkı sağlamak temel amaçlarımızdan birisi. Firmaların birbirini tanıması ve ihtiyaçlarını karşılamasına destek oluyoruz. Firmalar verdiği güvenilir bilgilere göre platformumuza üye olabilir. Kriterlerimize uyan firmalar bize katılıyor. Biz uluslararası ihaleleri sitemizde yayınlayarak firmalarımızın hizmetine sunuyoruz. İhaleye girmek isteyen firmalarımız oluyor. 2025 yılında NATO ihaleleri var, firmalarımızın buradan aldığı payı artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL