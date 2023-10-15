Havacılık Fuarı'nın kalbi Routes Konferansı ile İstanbul'da atıyor

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen ve havacılık sektörünün kalbi olan Routes Konferansı'nın 28.'incisi İstanbul'da düzenleniyor. Fuara ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "İGA İstanbul Havalimanı olarak hem katılım seviyesinin çok yüksek olduğu hem katılımcı sayısının yüksek olduğu bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

28. Routes Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde İGA Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde sektörün devlerine kapılarını açtı. Sivil havacılık dünyasının en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Routes World 2023, dünyanın önde gelen havayollarının başkanları dahil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini ağırlıyor. Yeni rota fırsatlarını keşfetmek için 10 binin üzerinde görüşmenin planlandığı etkinlik, Air France, easyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, JetBlue Airways, Qantas, Turkish Airlines ve Wizz Air'in de aralarında bulunduğu havayolu şirketlerinin katılımıyla 15-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor.

"3 bin 200'den fazla katılımcı var"

Fuara ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Routes Konferansları havacılık sektörünün en prestijli buluşmaları oluyor. Her yıl bir ülkede yapılıyor. Ülkemizde ilk defa yapılıyor, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında. Dünyanın dört bir yanından hava yolu şirketleri, havalimanı işletmeleri ve havacılık sektörünün diğer paydaşlarını bir araya getiren en önemli etkinlik. Katılım oranı oldukça yüksek. Routes Konferansları her yıl düzenli olarak dünyanın farkı ülkelerinde yapılıyor. Bu yıl yapılan konferans, şu zamana kadar yapılmış konferanslar arasında rekor kırmış durumda. 3 bin 200'den fazla katılımcı var. 600 civarında havalimanı şirketi ve havalimanı işletmesi katılıyor. Bu şirketlerden de 60'a yakın üst düzey yönetici, genel müdür, genel müdür yardımcısı düzeyinde katılım var. İGA İstanbul Havalimanı olarak hem katılım seviyesinin çok yüksek olduğu hem katılımcı sayısının yüksek olduğu bir konferansa ev sahipliği yapıyoruz. Bu rekorların kırılmış olduğu bir etkinlik oldu" dedi.

"Routes Konferansları da bu anlamda önemli bir platform oluşturuyor"

Konferansın sektörü hareketlendireceğini söyleyen Bilgen, "İGA İstanbul Havalimanı operasyona başladıktan sonra ev sahipliği yaptığı hava yolu sayısını 61'den 96'ya kadar çıkardı. Ülkemize yeni hava yolu şirketlerinin uçuşlarını başlatması, bu alt yapının ortaya koyulması, onlara kaliteli bir üst düzey servis verilmesiyle mümkün oluyor. Bu sayının daha da yukarılara çıkarılması, uzun vadede 200 milyon yolcu hedefine ulaşabilmemiz için aslında burada yeni havalimanı şirketlerini ülkemize çekmemize devam etmemiz gerekiyor. Routes Konferansları da bu anlamda önemli bir platform oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Uçuş sayısı olarak 3 yıl üst üste Avrupa'da bir numarayız"

Uçuş sayısında son 3 yılda Türkiye'nin önde olduğunu söyleyen Bilgen, "Bu konferansa katılımında bize gelecek açısından umut veren bir gelişme oldu. 96 havayolu şirketi geliyor. 315 destinasyona uçuş yapılıyor İstanbul Havalimanı'nda. Bu yılsonunu 77 milyon yolcu ile kapatmayı hedefliyoruz. Uçuş sayısı olarak 3 yıl üst üste Avrupa'da bir numarayız. Avrupa'yı aşıp dünya çapında bir klasmana giriyoruz. Uzun vadede bu 77 milyon olan sayımızı 200 milyonlara çıkarmak asıl hedefimiz. Bunun için de 96 olan havayolu şirketini bu yıl bitmeden 100'ün üzerine çıkarmak, önümüzdeki yılda da 150'lilere yaklaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci günü olan 16 Ekim Pazartesi günü İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlüğündeki "Havalimanları ve Şehirler" başlıklı panele konuşmacı olarak katılacak. - İSTANBUL