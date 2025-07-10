Hava Yolu Yolcu Sayısı 108,8 Milyona Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-haziran döneminde hava yolunu kullanan yolcu sayısının, 108,8 milyona ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün, haziran ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen ay iç hatlarda 89 bin 696, dış hatlarda ise 91 bin 608 olduğunu belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 223 bin 459'a ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, haziranda iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 298 bin 154, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 80 bin 501 olarak gerçekleştiğine işaret ederek, direkt transit yolcularla toplam 23 milyon 391 bin 286 yolcunun seyahat ettiğini, geçen yılın aynı ayına göre ise direkt transit dahil yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış olduğunu vurguladı.

Geçen ay iç hatlarda 88 bin 348 ton, dış hatlarda 377 bin 834 ton olmak üzere taşınan yük miktarının ise 466 bin 182 tona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, "Ocak-haziran döneminde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 454 bin 841, dış hatlarda 410 bin 226 oldu. Üst geçişlerle birlikte, 1 milyon 134 bin 447 uçak trafiğine ulaşıldı. Söz konusu dönemde, üst geçişler dahil hizmet verilen uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,7 arttı. Ocak-haziran döneminde, Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 46 milyon 562 bin 512, dış hat yolcu trafiği ise 62 milyon 172 bin 150'ye ulaşırken, direkt transit yolcularla 108 milyon 811 bin 724 yolcuya hizmet verildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 6 aylık dönemde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının, Avrupa Birliği üyesi Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'ın toplam nüfusunu geride bıraktığına dikkati çekerek, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin de 2 milyon 335 bin 564 tona ulaştığı bilgisini verdi.

-İstanbul Havalimanı 39 milyon yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı'nda ise haziranda uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 9, dış hatlarda 35 bin 263 olmak üzere 47 bin 272'ye ulaştığına değinen Uraloğlu, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 734 bin 831, dış hatlarda 5 milyon 404 bin 699 olmak üzere 7 milyon 139 bin 530 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Uraloğlu, ocak-haziran döneminde söz konusu havalimanında iç hatlarda 58 bin 266, dış hatlarda 201 bin 984 olmak üzere, 260 bin 250 uçak trafiği gerçekleştiğini vurgulayarak, iç hatlarda 8 milyon 121 bin 341, dış hatlarda 30 milyon 916 bin 614 olmak üzere 39 milyon 37 bin 955 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen ay yolcu trafiğinin iç hatlarda 1 milyon 890 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 162 bin 41 olmak üzere 4 milyon 52 bin 821, uçak trafiğinin ise iç hatlarda 10 bin 231, dış hatlarda 13 bin 50 olmak üzere 23 bin 281 olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 aylık sürede iç hatlarda 54 bin 99, dış hatlarda 74 bin 460 olmak üzere 128 bin 559 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda ise 9 milyon 647 bin 803, dış hatlarda 12 milyon 461 bin 343 olmak üzere 22 milyon 109 bin 146 yolcu trafiğine hizmet verildi. Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiği de söz konusu ayda 2 bin 714, 6 aylık dönemde ise 13 bin 599 olarak kayıtlara geçti." değerlendirmesinde bulundu.

- Turizm merkezleri 6 ayda 23,9 milyon yolcu ağırladı

Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının, 6 ayda iç hatlarda 8 milyon 542 bin 568, dış hatlarda 15 milyon 419 bin 200 olmak üzere 23 milyon 961 bin 768'e ulaştığının belirterek, şunları kaydetti:

"İç hatlarda 69 bin 333, dış hatlarda 100 bin 331 olmak üzere 169 bin 664 uçak trafiği gerçekleşti. 6 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 milyon 507 bin 782, Antalya Havalimanı'nda 14 milyon 537 bin 325, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2 milyon bin 608 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 1 milyon 530 bin 12 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 385 bin 41 yolcu trafiği gerçekleşti."