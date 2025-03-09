Hatay'da Zirai Don Afeti Kapya Biber Fiyatlarını Yükseltti

Hatay'da etkili olan zirai don afeti sonrası fiyatında artış yaşanan kapya biber serada 80 TL'den alıcı buluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hatay'da etkili olan zirai don afeti bölgedeki çiftçilerin ürünlerine zarar vermişti. Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde seralarda kapya biber yetiştiriciliği yapan üreticilerin ürünleri yüzde 50 oranında zarar görmüştü. Zirai don öncesi fiyatı 50 TL olan kapya biberin fiyatında artış yaşandı. Seradan 80 TL'ye alıcı bulan kapya biberin fiyatındaki artış tüketiciyi olumsuz etkiledi.

"Kapya biberin şu an fiyatı 80 TL, duyduğumuz kadarıyla İstanbul ve Ankara'da marketlerde 150 TL fiyatında"

Toygarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Çağtay, yaşanan zirai don afeti sonrası bölgedeki çiftçilerin mahsullerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle kapya biberin fiyatının arttığını ifade ederek, "Bizim mahallemiz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don ile birlikte ciddi zararımız oldu. Şimdi de dondan etkilenmeyen seralarda hasat yapılıyor. Seralarda ürünün yarısı etkilendi, yarısı etkilenmedi. Etkilenmeyen ürünlerin hasadıyla birlikte fiyatlarda yükselme oldu. Kapya biberin şu an fiyatı 80 TL, duyduğumuz kadarıyla İstanbul ve Ankara'da marketlerde 150 TL fiyatında. Don olayında fiyatlarda gözle görülür artış var. Fiyatlar daha da artacak gibi. Biberler dona dayanıklı olmadığı için çok fazla etkilendi" dedi.

"Kapya biber şu an 80 TL civarında, don afetinden önce 50 TL civarındaydı"

Çiftçi Taha Çağatay, zirai don afeti öncesi kapya biberin sera fiyatının 50 TL olduğunu ve afet sonrası fiyatının 80 TL'ye çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan don afetinden dolayı ürünlerimizde yüzde 50 oranında kaybımız oldu. Kalan kapya biberlerimizi topluyoruz. Fiyatlar dondan dolayı biraz yükseldi. Mersin ve Adana'da da fiyatlarda yükselme var. Kapya biber şu an 80 TL civarında, don afetinden önce 50 TL civarındaydı. Yüzde 50 oranında fiyat farkı var" ifadelerini kullandı. - HATAY