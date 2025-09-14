Haberler

Hatay'da Halhalı Zeytini Rekoltesi Kuraklık Nedeniyle Yüzde 75 Düştü

Hatay'da Halhalı Zeytini Rekoltesi Kuraklık Nedeniyle Yüzde 75 Düştü
Güncelleme:
Hatay'da aromasıyla ünlü halhalı zeytinin rekoltesi, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yüzde 75 azaldı. Üreticiler, ağaçların suya dayanıklı olmasına rağmen bu ciddi kuraklık koşullarında meyve tutmadığını belirterek gelecek yıl için endişeli olduklarını ifade etti.

HATAY'da aromasıyla ünlü halhalı zeytini rekoltesi, kuralık nedeniyle yüzde 75 düştü.

Kentte küçük ve orta boyutlarda yetişen, aromasıyla diğer çeşitlerden ayrılan halhalı zeytininde hasat dönemi başladı. Yıl boyu yağışların yetersizliğine bağlı kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ürünlerde ciddi kayıplar yaşandığı görüldü. Kentte ortalama 60 bin dönümde yetişen yaklaşık 1 milyon ağaçta yüzde 75'e varan rekolte kayıpları yaşandı. Dönümde beklenen 800 kiloluk rekolte, 200 kiloya kadar düştü. Sulama imkanı kısıtlı olan bahçelerde ağaçlar hiç meyve tutmazken, tutan zeytinler ise normalden küçük kaldı.

'KURAKLIĞIN BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞIYORUZ'

Lezzetiyle tüm ülkede tercih edilen halhalı zeytini üreticisi Mevlüt Sağır, "58 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık ne gördüm ne de yaşadım. Normalde halhalı zeytin ağaçlarımız sulanmaz, zaten yapısı gereği dayanıklı, köklü bir bitkidir. Buradaki halhalı zeytin ağaçları da 150-200 yıllık. Ancak suya dayanıklı olmasına rağmen bu kuraklıkta ancak bu kadar dayanabildi. Gördüğünüz gibi meyve yok. Bu seneyi bir kenara bıraktık, asıl gelecek sene için endişeliyiz. Çünkü halhalı zeytin ağaçlarımız kuruma noktasına geldi, yapraklarını döküyor, kendini gelecek yıla hazırlayamıyor. Durum gerçekten vahim. Geçmişte zaman zaman kuraklıklar oldu ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Düşünün ki şubat ayından bu yana buraya tek damla yağmur düşmedi. Oysa eskiden şubat, mart, nisan, mayıs ayları yağmurlu geçerdi. Çocukluğumuzda yağmur sonrası salyangoz toplardık, otların üzerine çıkar, derelerden sular akardı. Şimdi bunların hiçbiri yok. Büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
