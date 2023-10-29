Hatay'da 404 prefabrik iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

Hatay Valiliği ve AFAD iş birliğinde yapımı tamamlanan 404 prefabrik iş yerinin hak sahipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirlendi.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılında buruk bir sevinç yaşanıyor. Depremin yaralarının sarıldığı enkaz kentte, Hatay Valiliği ve AFAD iş birliğinde Antakya ilçesi Haraparası mevkiinde yapılan 404 prefabrik iş yeri inşa edildi. Cumhuriyet Bayramı'nda hak sahipleri belirlenen ve anahtarları teslim edilen iş yerlerinin bulunduğu çarşıya 'Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi' ismi verildi. Toplamda 16 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 404 adet 24 metrekarelik iş yerleri bulunan çarşı, düzenlenen programla açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgenin yeninden ayağa kalkması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifadede ederek, "6 Şubat'la beraber ilimiz büyük bir afete maruz kaldı. Bu afete maruz kalmakla beraber başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimizin tüm yetkilileri dahil buranın bir an önce normale dönmesi için, yeniden ihya ve inşası için çalışmalara başladı. Bizler de bugün Haraparası mevkiindeyiz. Burası Antakya'nın ticaretinin kalbi diyebileceğimiz bir mevki. Burası da depremde çok hasar almıştı. Bizler de bu hasarın izlerini süratle ortadan kaldırabilmek bakımından önce buradaki enkazları kaldırıp daha sonra da buraya prefabrikten oluşan 404 tane prefabrik dükkanın planlamasını yaptık. Bugün de çok şükür bu işyerlerinin önceden burada çalışan vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ettik. Diğer taraftan da hak sahipliğine göre de kuralları çekip dört yüz dört tane dükkanımızın hak sahibini belirledik" dedi.

Şehrin yeniden ayağa kalkması için ticaretin önemli olduğuna değinen Vali Masatlı, "Bir şehrin en önemli unsurlarından bir tanesi ticarettir. Eğer siz orada ticareti hakim kılamazsanız orada yaşamı devam ettirememiş olursunuz, O bakımdan biz de başta burada tacirlerimizi, işletme sahiplerimizi, üretim yapan yani emeğiyle çalışan bileğiyle çalışan vatandaşlarımıza böyle bir imkanı sunmaya çalıştık. Tamamıyla depremin bütün yanını ve yönünü de değerlendirerek oluşturduğumuz bir projedir. Ben bu projenin hayata geçmesinde ilk günden beri bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün hak sahibi olarak belirleyip anahtar teslim ettiğimiz vatandaşlarımıza da buradan bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY