Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde maktu harç tutarlarına yüzde 50 zam

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.