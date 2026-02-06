Haberler

Hamzabeyli'deki tır yoğunluğu Bulgaristan makamlarıyla ele alındı

Hamzabeyli'deki tır yoğunluğu Bulgaristan makamlarıyla ele alındı
Güncelleme:
Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğu ile ilgili Bulgar makamlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve sürücü mağduriyetinin azaltılması için çözüm önerileri değerlendirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son dönemde yaşanan tır yoğunluğuna ilişkin Bulgar makamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'daki Lesovo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun nedenleri ele alındı.

Karşılıklı işbirliği çerçevesinde alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, geçiş süreçlerinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sürücülerin mağduriyetinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk heyetine başkanlık eden Kaymakam Yılmaz, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için temasların süreceğini belirterek, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Salih Baran - Ekonomi
