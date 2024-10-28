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Hamsi tezgahta naz ediyor! Fiyatlar uçtu

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Trabzon Balık Halinde hamsi fiyatları 275-300 TL arasında değişirken, az gelen hamsi balıkçıları endişelendiriyor. Hamsinin bu aylarda tezgahlara ineceği ancak palamut bolluğu nedeniyle çıkmadığı belirtiliyor.

Trabzon Balık Halinde kilosu 275-300 TL arasında satılan hamsi, az geldiği için fiyatı yüksek olurken tezgahlara geç gelmesi balıkçıları endişelendiriyor.
Hamsinin bu aralar naz ettiğini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Bu aralar hamsi nazlandı. İlk zamanlara göre biraz az çıkmaya başladı. İlk başta göründüğünde umutlarımız vardı ancak umudun devam etmesi bizi korkutuyor. Önceleri 20-30 kasa gelirdi şimdi 3-4 kasa ancak geliyor. Dolayısıyla bu da fiyatlara yansıyor. Hamsi şu aylarda kendini göstermesi lazım. Bu kadar az olması bizi tedirgin ediyor. Fiyatı ise 275-300 TL arasında. Az geldiği için fiyatlara yansıyor. Hamsi şu an Sinop, İstanbul her taraftan geliyor. İnşallah palamudun sonlanması hamsinin çıkmasını temenni ederiz" dedi.

PALAMUT BOL HAMSİ AZ

Hamsinin Ekim ayında tezgahlara inmeye başladığını ifade eden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Palamut tekrar bollaşmaya başladı, bol olduğu için hamsi çok az olur. Dolayısıyla hamsi geç gelir diyebiliriz. Normalde hamsi Ekim aylarında tezgahlara inmesi başlar şu anda gelmesi lazım palamudun bol olduğundan dolayı hamsi çıkmıyor. Palamut kesildiği zaman hamsi çıkar ancak bol çıkmaz. Şu anda hamsi birazcık naz ediyor o yüzden dolayı pek çıkmıyor. Fiyatı 300 TL" diye konuştu.

Hamsi tezgahta naz ediyor! Fiyatlar uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Ekonomi

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