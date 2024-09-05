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Balık tezgahları süslendi: Palamuttan sonra hamsi de yerini aldı

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Denizlerdeki av yasağının son bulmasıyla birlikte balık tezgahları süslendi. Palamudun ardından hamsi de tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar, bu yıl hamsinin ilk kez bu kadar erken geldiğini dile getirdi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balık tezgahlarında palamut bolluğundan sonra hamsi de kendini göstermeye başladı.

Balıkçılar, yıllar sonra ilk kez hamsinin bu kadar erken zamanda tezgahlarda yerini alması hamsinin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtirken, Trabzon Balık Halinde hamsinin kilosu 200-250 TL arasında satılıyor.

Balık tezgahları süslendi: Palamuttan sonra hamsi de yerini aldı

'GENELDE PALAMUT BOLKEN HAMSİ AZ OLUR'

Palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsinin erken dönemde tezgahlarda yerini aldığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Bu sene palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsi geldi. Hamsi Sinop'tan geliyor. Genelde küçük balıkçıların ağlarına takılan hamsi. İlk kez bu kadar erken geldi. Uzun yıllardır ilk kez palamutla birlikte hamsi gelmiş oldu. Fiyatı 200 TL. Genelde palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsinin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey söylemek çok zor" dedi.

Balık tezgahları süslendi: Palamuttan sonra hamsi de yerini aldı

HAMSİ DE PALAMUT GİBİ BOL OLACAK

Hamsinin de palamut gibi bol olacağını ümit ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi ilk kez bu kadar erken geldi. Bu sene palamudun bolluğu var. İnşallah hamsi de bu bolluğu yaşayacağız. Genelde önceki yıllarda bu kadar erken görünmezdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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