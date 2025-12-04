Haberler

Türkiye'nin Savunma ve Havacılık İhracatında Tarihi Rekor

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında yükselişini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Ocak-kasım dönemi toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemindeki 5,733 milyar dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekor. Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında yükselişini kararlılıkla sürdürüyor; her ay yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz. Ocak-kasım dönemi toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemindeki 5,733 milyar dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşmıştır. Kasım ayı ihracatımız, geçen yılın aynı döneminde 613,7 milyon dolar seviyesindeyken, yüzde 22 artışla 747 milyon dolara yükselmiştir. Bu ivmeyle birlikte sektörümüz, yalnızca kasım ayındaki artışla değil; yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDE İSTİKRARLI BÜYÜME GÜÇLENDİ'

Görgün, "Bu performansla sektörümüz; yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini güçlendirmiş, ihracat hacmini genişletmiş, küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz uluslararası iş birliği faaliyetleri; firmalarımızın yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak hedefimiz; ihracat yapan firma sayısını artırmak, KOBİ'lerimizi küresel tedarik zincirlerine entegre etmek, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmaktır. Bu başarıya katkı sunan tüm şirketlerimizi ve ekosistemimizin tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, savunma sanayiinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

