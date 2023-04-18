Kılıçdaroğlu "Fabrikayı satabilirler" dedi, Haluk Bayraktar'dan yanıt geldi: Firmamızı kimseye satmayız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır" sözlerine Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar, "Firmamızı kimseye satmayız" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değişim Senin Elinde" adıyla düzenlenen etkinlikte Baykar şirketiyle ilgili çıkışı dikkat çekmişti.

"DEVLETLE BERABER YÜRÜTMEK ZORUNDADIR"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak" ifadelerine yer vermişti.

BAYKAR CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Baykar cephesinden ilk değerlendirme geldi. Konuk olduğu CNN Türk ekranlarında Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızılelma savaş uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın... Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik, Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi" şeklinde konuştu.

"FİRMAMIZI KİMSEYE SATMAYIZ"

Açıklamasının devamında "Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız" diyen Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz? Firmamızı kimseye satmayız. Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu buna neden eleştirmiyordu. Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti, hiç kimseden nakdi yardım almayacaksınız diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar."