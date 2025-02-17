Halkbank'tan 250 bin kadın girişimciye 82 milyar liralık finansman

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını sağladıklarını belirterek, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman desteği sağladık." dedi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2021 yılında çıktıkları bu yolda kadınların ekonomik hayata aktif biçimde katılmalarına destek olmayı, ülkede kadın girişimciliğini artırmayı ve Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkıda bulunmayı kendilerine ilke edindiklerini ifade etti.

Ülkenin yedi coğrafi bölgesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenledikleri Üreten Kadınlar Buluşmaları ile girişimci kadınları cesaretlendirdiklerini ve ilham verdiklerini belirten Arslan, "Onların hikayelerini dinledik, başarılarına tanıklık ettik. ve bugün geldiğimiz noktada, binlerce kadının hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü görmekten büyük bir gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Arslan, Halkbank olarak ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri çerçevesinde kadınların iş dünyasında daha etkin ve başarılı olmalarını tüm güçleriyle desteklediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını tek başımıza sağlayarak, bu alandaki liderliğimizi sürdürmekteyiz. Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 8 Mart 2021'den bu yana yaklaşık 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman desteği sağladık. Girişimci kadınlarımıza özel olarak oluşturduğumuz 'MasterClass Marka Eğitim Programı' bu yıl da önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır. Yarışmamızda ilk 100 arasında yer alan girişimci kadınlar, birbirinden değerli mentörlerimiz ve gönüllü danışmanlık veren jüri üyelerimizle birlikte son derece verimli üç gün geçirdiler. Yarışmacılar, marka oluşturulmasından sürdürülebilirliğe, online ticaretten pazarlama tekniklerine kadar pek çok konuda değerli bilgiler edindiler."

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin Halkbank Üreten Kadınlar Projesi'ne de özel bir anlam yüklediğine değinen Arslan, "Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi önemli hedefleri 'Aile Yılı' vizyonunun da katkısıyla, daha da yukarıya taşıyacağımıza olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.

Arslan, Halkbank ailesi olarak "Aile Yılı"nda bütün imkanlarıyla kadın girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün büyük bir umutla görüyoruz ki hayallerini kararlılıkla inovasyona dönüştüren, tüm riskleri cesaretle aşan ve üreterek hayatın her alanına artı değer katan kadınlarla ülkemizin en büyük kadın girişimcilik markalarından birine imza attık. Bu çabalarımız küresel ölçekte de dikkatleri üzerimize çekmiştir. Bankamızın, Kadın Girişimci destekleri ve kadınların iş hayatında güçlenmesi için yürüttüğü çalışmalar uluslararası alanda 30'dan fazla ödüle layık görülmüştür. Kadınlarımız güçlendikçe ailemiz güçlenecek, ailemiz güçlendikçe, toplumumuz da daha sağlam temellere sahip olacaktır. Bu bilinçle, kadınların ekonomik hayatta daha etkin yer alması için destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kadın girişimciler ödüllerine kavuştu

Yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi"nde ödülü, Bebüş Kids'ten Zahide Arı, "Yükselen Yıldız Kategorisi"nde ise MorMaker'dan Nurdeniz Erdoğan aldı.

"Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi"nde ise Toffu'dan Işıl Melisa Işık, "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Kategorisi"nde Werover'den Zeynep Balca Yılmaz ödüle layık görüldü.

"Kadın Kooperatifi Kategorisi"nde ödül, Lilyana Kadın Kooperatifi'nden Ümmühan Keskin'in oldu.

Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Alev Alatlı'nın anısını yaşatmak üzere "Alev Alatlı Özel Ödülü" de tasarımcı Gönül Paksoy'a verildi.

Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından verildi.

Ödül törenine, Halkbank yöneticilerinin yanı sıra iş dünyasının önde gelen kadınları katıldı.