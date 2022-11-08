Halk Ekmek'e zam mı geliyor? Özgen Nama vatandaşı tedirgin eden iddiaya yanıt verdi

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın İstanbul'da ekmeği 7.5 TL'ye çıkaracaklarını duyurmasının ardından gözler Halk Ekmek'e çevrilmişti. Zam iddialarına yanıt veren İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Halk Ekmek'e yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını ve 3 liradan satılmaya devam edeceğini duyurdu.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün yaptığı açıklamada, aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının zamlanarak 7.5 TL'ye çıkacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN YANITLADI

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Halk Ekmek'e yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama

"3 TL'DEN HALKIMIZA SAĞLIKLI EKMEĞİ ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Nama, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL'den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz."