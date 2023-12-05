Haliliye Belediyesi Yatırımlarıyla İlçede Değişim Yaşandı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği yatırımlarla ilçede değişim yaşandı. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla ilçeye kazandırılan yatırımlardan dolayı Haliliyeliler, Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği yatırımlarla ilçede değişim yaşandı. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla ilçeye kazandırılan yatırımlardan dolayı Haliliyeliler, Canpolat'a teşekkür etti.

Karşıyaka'nın beklediği hizmet hayata geçirildi

Karşıyaka Mahallesinde vatandaşların yıllardır beklediği kapalı semt pazarı, Canpolat'ın hayata geçirdiği kompleks projesiyle geliştirilerek hayata geçirildi. Kapalı semt pazarı, otopark, cami, halı saha ve zabıta müdürlüğünden oluşan proje, bölgedeki birçok ihtiyacın karşılanmasını sağladı.

Ahmet Yesevi'de beklenen proje hizmette

"Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla Haliliye'de yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal market, idari birim, kapalı semt pazarı otopark yer alan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Sancaktar'ın yıllardır beklediği proje

Haliliye Belediyesi tarafından mahallenin ihtiyaçlarına göre inşa edilen ve kısa süre içerisinde hizmete açılan Sancaktar Kompleksi adeta bölgeye nefes aldırdı. Başkan Canpolat'ın seçim vaatlerinden biri olan ve mahallede yapılan tespitlerin ardından bölgenin eksikliklerine göre yükselen projelerden biri olan Sancaktar Kompleksi, içerisinde bulunan Kapalı Semt Pazarı, Otopark, Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Zabıta Amirliği, Muhtar Evi ve Park alanı ile hizmete sunuldu. Yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen proje, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait bina, Canpolat'ın girişimleriyle bölgeye Haliliye Semt Polikliniği olarak kazandırıldı. Belediye bünyesindeki 9 katlı bina, ağız ve diş sağlığı hastanesi ile çocuk acil poliklinik olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığına devredildi.

Devteyşti Mahallesi'ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip binanın hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmalarının ardından, iç tefrişatı belediye tarafından hızla tamamlandı. Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye kazandırılan hastane, 50 ünite ve 5 yatak kapasiteli diş poliklinikleri, 2 adet dahiliye servisi, çocuk acil ve çocuk polikliniği ile hizmete sunuldu. Hem mahallenin hem de bölgenin sağlık noktasında yaşadığı soruna çözüm olan Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bölgedeki vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. - ŞANLIURFA