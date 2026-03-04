Haberler

Zam beklentisi sonrası akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Güncelleme:
Orta Doğu'daki savaşın ardından Motorin ve benzin fiyatlarına beklenen zammın etkisiyle Hakkari'deki akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Sürücüler, yeni fiyat tarifesi öncesinde depolarını doldurmak için gece yarısında istasyonlara akın etti.

Akaryakıt fiyatlarına 3 Mart 2026 Salı günü yapılması beklenen zam öncesi Hakkari'de istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Motorine 6,70 TL, benzine ise 2,50 TL artış beklentisi, sürücüleri gece yarısı fiyat güncellemesi öncesinde depolarını doldurmaya yöneltti.

ZAM BEKLENTİSİ SONRASI AKIN ETTİLER

Hafta sonu Ortadoğu'dan gelen sıcak çatışma haberleri, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu. Brent petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde 77 dolar bandını aşarak son ayların en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin iç piyasaya zam olarak yansıması bekleniyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zam haberlerinin yayılmasıyla birlikte Hakkari genelinde birçok akaryakıt istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle ana arterler ve çevre yolu üzerindeki istasyonlarda metrelerce araç sırası dikkat çekti. Sürücüler, gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yeni fiyat tarifesi öncesinde yakıt almak için istasyonlara akın etti. Bazı noktalarda bekleme sürelerinin uzadığı ve trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisi yalnızca Hakkari'de değil, Türkiye genelinde de istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde fiyat hareketliliğinin sürebileceğini belirtiyor.

