Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

HAK-İŞ, 2025 Asgari Ücretin Yetersiz Olduğunu Açıkladı

HAK-İŞ, 2025 Asgari Ücretin Yetersiz Olduğunu Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Konfederasyonu, 2025 yılı için belirlenen net 22 bin 104 lira asgari ücretin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını ve enflasyonun altında kaldığını ifade etti. Konfederasyon, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştirerek, sosyal diyalog temelli bir yaklaşımın önemini vurguladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücret, 2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır. Her yıl aralık ayında maalesef bir tiyatro ile karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. İşçilerin tamamının temsil edilmediği antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıyayız. Komisyon katılımcı bir anlayış ile dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılamamakta ve maalesef her sene dağ fare doğurmaktadır. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak uygulandığında belirlenen rakamlar normal görünebilir ancak ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücretle çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir. Son yıllarda asgari ücret tespit edilirken, gerçekleşen enflasyonun altında bir rakam belirlenmemişken, 2025 yılı için açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalması, çalışanları ekonomik olarak derinden etkileyecektir. Ayrıca enflasyon altında belirlenen bu rakamlar, toplu sözleşme düzenini de olumsuz etkileyecek bir durum meydana getirecektir. Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken ve gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. HAK-İŞ olarak asgari ücret tespitinde her zaman vurgu yaptığımız sosyal diyalog temelli bir yaklaşımla masada kalarak müzakereyi devam ettirmenin önemini tekrar belirtiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, tüm kesimlerin temsil edildiği katılımcı bir anlayışla ivedilikle yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. HAK-İŞ olarak belirlenen asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarıyla uyumlu olmadığını belirtiyor, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
img

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
img

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.