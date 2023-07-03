Hainan Adası'nda Offshore Gümrükten Muaf Satışlar 130 Milyar Yuanı Aştı

Çin'in güneyindeki Hainan adasında, üç yıl önce ilgili politikaların düzenlenmesinden bu yana offshore gümrükten muaf satışların toplam tutarı 130 milyar yuanı aştı. Adada 17,67 milyon müşteri, 1 Temmuz 2020'den 30 Haziran 2023'e kadar 130,7 milyar yuan tutarında offshore gümrükten muaf ürün satın aldı. Hainan eyaleti, yerli turistlerin vergi ödemeden ürün satın almasına olanak tanıyan politikayı başlatmasından bu yana çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi. Çin, Hainan'ı küresel çapta etkili bir serbest ticaret limanı haline getirmek için bir master plan yayımlamıştı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde bulunan Haikou Uluslararası Gümrüksüz Alışveriş Kompleksi'nin havadan çekilmiş fotoğrafı, 4 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

HAİKOU, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın üç yıl önce ilgili politikaları düzenlenmesinden bu yana offshore gümrükten muaf satışların toplam tutarı 130 milyar yuanı (yaklaşık 17,99 milyar ABD doları) aştı.

Haikou Gümrüğü'nün Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre adada 17,67 milyon müşteri 1 Temmuz 2020'den 30 Haziran 2023'e kadar 130,7 milyar yuan tutarında offshore gümrükten muaf ürün satın aldı. Bu veriler, önceki üç yıla kıyasla müşteri sayısı açısından yüzde 92,6 ve satış hacmi açısından yüzde 279 artışı temsil ediyor.

20 Nisan 2011'de yerli turistlerin adada vergi ödemeden ürün satın almalarına olanak tanıyan politikayı başlatmasından bu yana Hainan eyaleti, bu politikanın ilk versiyonu üzerinde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdi.

1 Temmuz 2020'de yapılan düzenleme ile adanın yıllık vergisiz alışveriş kotası kişi başına 30.000 yuandan 100.000 yuana çıkarılmış ve gümrükten muaf malların başlıca kategorileri 38'den 45'e genişletilmişti.

Çin, 2020'nin Haziran ayında Hainan'ı yüzyılın ortasına kadar küresel çapta etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanı haline getirmek için bir master plan yayımlamıştı. Ada eyaleti son yıllarda yerli tüketiciler için cazip bir alışveriş merkezi konumuna ulaştı.

Yerel turizm ve alışveriş sektörünü geliştirmek için yıllardır çaba sarf eden Hainan'da şu anda 12 offshore gümrüksüz satış mağazası bulunuyor.